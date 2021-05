La Juventus non vede l’ora di centrare la qualificazione alla prossima Champions prima di pensare al calciomercato: intreccio Icardi-Dybala

Saranno settimane intense per le big d’Europa, pronte a sferrare gli assalti decisivi in vista della prossima stagione. La Juventus intende prima di centrare la qualificazione alla prossima Champions prima di dedicarsi al fronte calciomercato. Lo stesso Paulo Dybala è tornato a gioire con un’altra rete decisiva messa a segno contro il Sassuolo: la stagione del talentuoso attaccante argentino è stata al di sotto delle aspettative anche a causa dell’infortunio al ginocchio.

Calciomercato Juventus, Icardi via da Parigi: intreccio decisivo

Così come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” dopo il rinnovo ufficiale Neymar avrebbe chiamato il suo connazionale, il brasiliano Gabriel Jesus, per formare una coppia da urlo in attacco al Parco dei Principi. E così potrebbe dire addio lo stesso Mauro Icardi, sempre nel mirino della Juventus ormai da tanto tempo. L’attaccante argentino sarebbe l’oggetto del desiderio del club bianconero: pronto un giro di affari davvero da urlo. Dopo l’avventura all’Inter, l’ex Samp sarebbe felice di tornare in Italia per imporsi nuovamente in Serie A.

Gabriel Jesus lascerebbe così una casella vuota al Manchester City: Pep Guardiola è pronto a nuovi colpi suggestivi dopo la Premier League vinta in attesa della finale di Champions League da giocare contro il Chelsea. E in questo modo sarebbe pronto a volare in Inghilterra proprio la “Joya”, che è stato accostato in passato anche ai “Red Devils”.

La Juventus è sempre molto attenta alle dinamiche di calciomercato in vista della prossima stagione. L’obiettivo della compagine bianconera resta la qualificazione alla prossima Champions per non sperperare tutto il lavoro accumulato negli ultimi anni. Dopo tante stagioni di dominio assoluto, ora il club torinese dovrà fare i conti con numerosi problemi che andranno risolti una volta per tutti.