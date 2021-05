Calciomercato Juventus, ds dalla Francia | Addio Paratici

La Juventus in estate dovrebbe dire addio a Fabio Paratici e il nuovo direttore sportivo arriverebbe dalla Francia

La Juventus sta attraversando la peggior stagione degli ultimi dieci anni. In estate potrebbe esserci una rivoluzione non solo dal punto di vista della rosa. Anche Andrea Pirlo andrà via e insieme a lui potrebbero lasciare anche alcuni dirigenti. Su tutti, Fabio Paratici. Il direttore sportivo ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e il rinnovo è tutt’altro che scontato, anzi, la trattativa è ferma. Tante le critiche ricevute dovute agli errori commessi negli ultimi anni che potrebbero pregiudicarne la continuità nella Juve.

Juventus, Luis Campos al posto di Paratici

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sports UK‘, la Juventus ha messo gli occhi su Luis Campos per sostituire Fabio Paratici nel ruolo di direttore sportivo. Ora è al Lille, dove spera di compiere l’impresa di vincere la Ligue 1. Tanti sono i giovani scovati dal portoghese: tra questi, spiccano i nomi di Victor Osimhen -venduto al Napoli per un totale di 80 milioni tra cash e contropartite- e Nicolas Pépé per circa 60 milioni. Anche il Manchester United ha mostrato interesse per Luis Campos, che a fine stagione dovrà decidere cosa fare del suo futuro.