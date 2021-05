La Juventus a fine stagione potrebbe mettere in atto una rivoluzione: tra i possibili addi c’è quello di un difensore cercato dal Manchester United

La Juventus cerca di rialzarsi dopo la tremenda sconfitta con il Milan, vincendo in casa del Sassuolo e tenendo ancora accese le speranze di accesso alla prossima Champions League, anche se al momento la strada è tortuosa. Così, per salvare un minimo la stagione c’è ancora la Coppa Italia da giocare. Ma a fine stagione dovrà necessariamente avvenire una stagione per riportare il club in cima all’Italia, ma soprattutto all’Europa.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, addio Paratici | Occhi sul nuovo ds

Fondamentale per il club juventino sarà ovviamente il calciomercato estivo, dove si dovrà valutare quali calciatori acquistare e quali invece sacrificare per nuovi investimenti. Della seconda categoria potrebbe fare parte un difensore centrale al momento in prestito, sul quale punta il mirino il Manchester United per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Atalanta ‘beffata’: il Manchester United piomba su Romero

Il calciomercato estivo inizia a prendere forma sin da ora, con i club che si apprestano a pianificare le mosse per riuscire a rinforzare al meglio le proprie rose per la prossima stagione. In casa Juventus a fine stagione potrebbe avvenire una vera e propria rivoluzione, e tra i possibili ‘sacrificati’ potrebbe esserci Cristian Romero.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Neymar chiama il brasiliano | Intreccio con Icardi e Dybala

Va precisato che il difensore argentino è in prestito all’Atalanta per due anni, quindi la prossima stagione dovrebbe giocarla con la ‘Dea’, ma il cartellino è di proprietà dei bianconeri. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.com’, a mettere gli occhi su di lui sarebbe il Manchester United. Infatti il club inglese vorrebbe rinforzare la retroguardia con un paio di acquisti per la prossima stagione, puntando il mirino anche in Serie A. Fino ad ora Romero ha collezionato 39 presenze in stagione, mettendo a segno 4 gol e 4 assist. Il club bergamasco ha il diritto di riscatto per il difensore fissato a 25 milioni di euro, quindi la Juventus vorrà almeno 35 milioni dai ‘Red Devils’ per interrompere il prestito e dunque dare anche un risarcimento alla ‘Dea’.