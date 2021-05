Cristiano Ronaldo ieri ha raggiunto l’importante quota 100 gol con la maglia della Juventus. Il bomber portoghese ha celebrato il suo personale traguardo con un post sui social network

Cristiano Ronaldo ieri è tornato a essere grande protagonista sul campo con gol e buona prestazione contro il Sassuolo. Il campione portoghese è in bilico in ottica calciomercato nel prossimo futuro. A fine stagione, l’attaccante dovrà valutare le prospettive in maglia bianconera e le eventuali offerte sul tavolo. La sua permanenza a Torino, in ogni caso, appare sempre più complicata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rivoluzione in estate | Intreccio col Real

Attualmente, però, la Juventus resta concentrata su un finale di stagione che vede i bianconeri in piena lotta per la Champions League. La vittoria di ieri contro il Sassuolo è stata particolarmente importante per restare in corsa e ha visto raggiungere anche un importante traguardo all’attaccante portoghese. Cristiano Ronaldo ha toccato, infatti, quota 100 gol con la maglia della Juventus. Il giorno dopo, CR7 ha festeggiato con un bel post su Instagram l’obiettivo raggiunto. Ve lo proponiamo di seguito.