La Lazio continua a lottare per il 3-0 a tavolino contro il Torino e fa ricorso alle Sezioni Unite: l’esito ufficiale

Continua la querelle legata alla partita tra Lazio e Torino, rinviata lo scorso 2 marzo per via dei diversi casi di Covid nella squadra granata, che non si è presentata allo Stadio Olimpico. Inoltre la partita, rinviata inizialmente al 14 aprile, non si è ancora disputata e la società biancoceleste continua a lottare perché venga ufficializzato il 3-0 a tavolino. Dopo i vari ricorsi respinti, anche quello alle Sezioni Unite ha esito negativo.

Infatti in questi minuti è arrivato il comunicato ufficiale sulla questione che recita: “l Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2021, presentato, in data 14 aprile 2021, dalla S.S. Lazio S.p.a. contro il Torino F.C. S.p.a. Ha, inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale contenuto nella memoria del Torino F.C. e ha infine disposto la compensazione delle spese del giudizio”.