Arrivano le parole di Rocco Commisso che in conferenza si è soffermato anche sul suo miglior giocatore, Vlahovic

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, dopo la salvezza raggiunta dalla sua squadra. Inevitabile parlare di Dusan Vlahovic, che si è imposto come uno dei migliori centravanti della Serie A, soprattutto in questa seconda parte di stagione. Tante sono le squadre interessate ed è in corso la trattativa per il rinnovo.

Di seguito, le parole di Commisso: “Tanti giornalisti hanno criticato Vlahovic a inizio stagione. Quando l’ho incontrato a New York mi ha fatto una grande impressione, vogliamo accontentarlo e tenerlo con noi“. Poi si è soffermato sul rinnovo: “Non ci sono stati incontri nelle ultime settimane, quando finiremo la stagione darò una risposta, ma voglio tenerlo“. Insomma, tra qualche settimana si sarà di più sul futuro dell’attaccante viola. Hanno espresso apprezzamenti tutte le big italiane, dalla Juventus all’Inter, passando per il Milan.