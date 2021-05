Inter e Roma vedono i propri obbiettivi di calciomercato incrociarsi per il futuro in porta: il club dell’estremo difensore trova l’erede

Roma e Inter, due squadre dal momento totalmente opposto, ma dalle grandi speranze per il futuro. I nerazzurri, dopo aver completato la cavalcata che ha portato alla vittoria del 19esimo scudetto, nella prossima sessione di calciomercato punteranno a rinforzare una rosa che ha trovato certezze, ma che vuole tornare grande in Europa. I giallorossi invece con l’arrivo di José Mourinho tornano a sognare e vogliono accontentare il nuovo allenatore con diversi acquisti che diano maggiore valore alla rosa.

Entrambi i club tra gli obiettivi hanno quello di trovare un nuovo portiere, e hanno messo nel mirino lo stesso estremo difensore. Nel frattempo il club proprietario del giocatore ha già trovato il suo erede in Argentina, cosa che lo avvicina all’addio.

Calciomercato Inter e Roma, Musso più vicino alla cessione: l’Udinese punta su Rossi

Una stagione certamente da incorniciare quella di Juan Musso, che tra i pali dell’Udinese ha mostrato tutto il suo valore, portando diversi club di Serie A a mettere gli occhi su di lui. In particolare ad essere interessati all’estremo difensore del club friulano sarebbero Inter e Roma, alla ricerca di un nuovo numero uno per la porta.

Ovviamente strappare il portiere all’Udinese non sarà facile, visto che il prezzo fissato per Musso sarebbe di circa 30 milioni di euro. Ma nel frattempo arrivano segnali importanti proprio dal club bianconero, che sembrerebbe pronto a sostituire il portiere in caso di addio. Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, gli occhi dei friulani si sarebbero posati su Agustin Rossi, estremo difensore del Boca Juniors classe 1995. L’acquisto del portiere dei ‘Xeneizes’ sarebbe un affare low cost da meno di 5 milioni di euro. Con il suo arrivo dunque la strada per Roma e Inter potrebbe spalancarsi verso Juan Musso.