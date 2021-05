Resta il desiderio Aguero in casa Juventus per il prossimo anno: l’argentino, però, è vicino all’accordo con il Barcellona, le ultime

In casa Juventus domina la parola incertezza. I bianconeri stanno vivendo queste ultime uscite stagionali sul filo del rasoio. Il dubbio principale riguarda la qualificazione in Champions League. Da questo fattore, infatti, dipenderanno molte dei piani strategici sviluppati dalla dirigenza per il futuro prossimo. Potrebbe verificarsi in tal caso una vera e propria rivoluzione in caso di mancato obiettivo raggiunto. Dal tecnico Pirlo fino allo stesso Cristiano Ronaldo, il gruppo squadra potrebbe subire non poche modifiche, cercando di porre rimedio alla peggior stagione degli ultimi dieci. Nel frattempo, arrivano notizie poco rassicuranti anche in ambito di calciomercato. Non è un segreto che piaccia da tempo il profilo di Aguero, ma l’attaccante è sempre più lontano.

Calciomercato Juventus, accordo Aguero-Barcellona a un passo: le ultime

Occhio al reparto offensivo nella Vecchia Signora. Il rischio di cessione per quanto riguarda i profili di Morata, Ronaldo e Dybala, costringe la società a guardarsi attorno per l’eventuale buco da coprire. La prossima finestra di trasferimenti estiva dipenderà molto dal risultato ottenuto nella stagione in corso, ma nel frattempo Paratici e Agnelli continuano a tenere sotto controllo alcune possibili occasioni. Una di queste è senza dubbio ‘El Kun’ Aguero, centravanti in forza al Manchester City.

Gli inglesi hanno annunciato di recente che l’attaccante – in scadenza di contratto a giugno – non prolungherà il proprio accordo e dirà addio allo storico club a breve. Ghiotta occasione, quindi, a parametro zero, con quella che rimane una pedina di assoluto spessore a livello internazionale. Sul calciatore, però, c’è forte l’interesse del Barcellona, che sarebbe ad un passo dalla chiusura dell’affare come anticipato ieri. Stando a quanto riferisce ‘El Chiringuito TV’, le parti in causa starebbero negoziando un contratto da due stagioni. Aguero, inoltre, pare sia disposto a realizzare un grande sforzo economico pur di indossare la maglia blaugrana.

Situazione che allontana ulteriormente la Juventus. I bianconeri, presumibilmente, dovranno continuare a guardarsi altrove alla ricerca di nuove opportunità.