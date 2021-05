Calciomercato Juventus, annuncio De Sciglio | Scambio per Aouar

Arrivano le parole di Mattia De Sciglio, ora al Lione: il terzino potrebbe rientrare in un’operazione di mercato della Juventus

La Juventus lo scorso anno si è liberata di parecchi esuberi, come per esempio Douglas Costa e Higuain. Ma anche Mattia De Sciglio, che non rientrava nei piani della società e di Andrea Pirlo, è stato ceduto in prestito. Destinazione Lione, che lo ha prelevato in prestito secco fino alla fine di questa stagione. Il desiderio del terzino italiano è quello di prolungare la sua esperienza in Ligue 1, come annunciato da lui e stesso e potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio.

Juventus, l’annuncio di De Sciglio e l’obiettivo Aouar

Mattia De Sciglio, terzino del Lione in prestito dalla Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Tuttosport‘: “A Lione mi trovo benissimo dentro e fuori dal campo, mi piacerebbe restare o provare una nuova esperienza in Premier League“. Il terzino italiano ‘impazzisce’ per il Chelsea: “La Premier mi affascina, ho sempre avuto un debole per il Chelsea. Ma la testa è a Lione e proiettata per il finale di stagione“.

La Juventus potrebbe provare a utilizzare De Sciglio come contropartita per arrivare a Houssem Aouar, da tempo obiettivo per rinforzare il centrocampo. Insieme a lui, verrebbe proposto anche il cartellino di Aaron Ramsey, uno degli acquisti sbagliati da Fabio Paratici, che percepisce circa 7 milioni di euro di stipendio a stagione. Tuttavia, il Lione per Aouar vorrebbe solo 40 milioni di euro cash.