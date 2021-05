Colpo di scena nell’affare De Paul: Inter e Juventus più lontane dall’argentino, si inserisce il Napoli

Ormai è guerra aperta per aggiudicarsi il talento di Rodrigo De Paul che in questa stagione di Serie A sta stupendo partita dopo partita. L’argentino ha trascinato l’Udinese ad una salvezza tranquilla grazie ai suoi 9 gol e 9 assist e a una leadership assoluta. La crescita dell’ex Racing è stata esponenziale e adesso, nel pieno della maturità, sembra arrivato il momento per lui di lasciare Udine e fare il grande salto di qualità della sua carriera.

Calciomercato, Inter e Juventus ko | Vantaggio del Napoli su De Paul

Le pretendenti sono tante, una su tutte l’Inter ma negli ultimi giorni si fa sempre più concreto il pressing del Napoli. La conferma è arrivata proprio dal presidente dell’Udinese Pozzo. Ad oggi secondo quanto riportato da ‘lebombedivlad’, il club partenopeo sembra in vantaggio su Inter e Juventus per De Paul e a far decollare la trattativa potrebbero contribuire le contropartite tecniche offerte dal Napoli.

De Paul, corteggiato da tutte le big di Serie A, ha l’imbarazzo della scelta, ma sarebbe felice di proseguire la tradizione argentina a Napoli. Anche se non sarà Gattuso l’allenatore degli azzurri nella prossima stagione, l’innesto del 10 argentino farebbe comodo a qualsiasi allenatore arriverà sulla panchina del club campano. Il vantaggio dei partenopei nella trattativa potrebbe mettere fuori gioco Inter e Juventus.