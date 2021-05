Calciomercato Juventus, svolta per Pirlo | Cambia tutto per la panchina

Il futuro della Juventus passa principalmente dalla scelta per la panchina in ottica calciomercato. I bianconeri sono al centro dei rumors: nuovo annuncio sulla scelta dell’allenatore

La Juventus è totalmente concentrata sul finale di stagione, a caccia di un posto in extremis nella prossima Champions League. I bianconeri non hanno vissuto una stagione per nulla semplice. Nella massima competizione europea, è arrivata un’eliminazione prematura e per molti inaspettata, mentre in campionato, dopo anni di dominio, i torinesi non sono mai stati veramente in lotta per lo scudetto. E’ per questo che ormai da diverse settimane si parla di vera e propria rivoluzione all’orizzonte sul campo e nella rosa. La scelta per la panchina, in tal senso, rappresenta certamente un passo fondamentale e in molti, dopo i tanti passi falsi stagionali, hanno invocato l’addio di Andrea Pirlo.

Sono tanti i nomi che di recente sono stati accostati alla panchina bianconera, come se a fine anno, nonostante le smentite della società, l’esonero di Pirlo sia ormai segnato. Non tutti, però, sono convinti che il tecnico saluti al termine della stagione: le ultime dichiarazioni da parte di un noto procuratore ridisegnano gli scenari in vista del prossimo futuro.

Calciomercato Juventus, Pirlo e l’ipotesi per la panchina: alla fine potrebbe restare

Il procuratore Fulvio Valcareggi va controcorrente circa l’addio dell’ex centrocampista alla panchina bianconera. Ai microfoni di ‘Televomero’ ha sottolineato, infatti, le prospettive di permanenza per l’allenatore: “Andrea Pirlo non si muoverà dalla Juventus. La Vecchia Signora sapeva che avrebbe trovato delle difficoltà: per questo, lo aspetteranno anche nella prossima stagione”. Valcareggi non si ferma solo al futuro di Pirlo, che a sorpresa potrebbe quindi restare, sulla panchina bianconera. Il procuratore fa il punto anche su altri top allenatori: “So che Massimiliano Allegri aspetta il Real Madrid: il club spagnolo ha prenotato il tecnico toscano. Antonio Conte, invece, resterà all’Inter”. Vedremo se le previsioni di Valcareggi risulteranno tutte esatte, a partire dalla scelta legata a Pirlo per la panchina bianconera.