La Juventus vive un momento cruciale della sua stagione, ma occhio alle dinamiche sul calciomercato. I bianconeri potrebbero cedere il calciatore all’interno di un interessante scambio in Liga

La Juventus si muove tra le questioni di campo e quelle relative il calciomercato. Intanto, la priorità dei bianconeri resta proiettata sul finale di stagione e sulla corsa alla Champions League che si è complicata dopo gli ultimi passi falsi e una stagione in cui la squadra di Andrea Pirlo ha faticato a trovare la continuità auspicata. Proprio per questo, resta da comprendere al meglio quale possa essere il futuro di diversi interpreti all’interno della rosa bianconera. Un focus particolare deve essere incentrato sul centrocampo e sulle possibili cessioni tra i torinesi.

La posizione di Adrien Rabiot sembrava particolarmente in bilico, ma nelle ultime settimane l’ex PSG è riuscito a innalzare il livello del suo gioco, mostrando sprazzi delle sue qualità. Nell’ultima partita contro il Sassuolo, ha trovato anche il gol e ora il suo futuro sul calciomercato potrebbe cambiare totalmente. Il francese potrebbe essere, infatti, trattenuto a Torino e a partire potrebbe essere, invece, Weston McKennie, nonostante sia stato protagonista di una buona stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Morata confermato | ‘Rivoluzione’ Zidane nel 2022

Calciomercato Juventus, McKennie nello scambio in Liga: lo scenario per il centrocampista

Il futuro di McKennie potrebbe intrecciarsi con quello di un attaccante da tempo nel mirino della Juventus. Stiamo parlando di Ousmane Dembelé. L’ex Borussia Dortmund va in scadenza a giugno del 2022 e il suo addio al Barcellona potrebbe essere molto concreto la prossima estate. L’esterno potrebbe essere inserito in uno scambio molto interessante proprio con McKennie. Entrambi potrebbero essere valutati sui 50 milioni di euro e generare in questo modo una corposa plusvalenza per tutte e due le big. Una pista da tenere in considerazione, in vista delle prossime settimane e che potrebbe decollare, regalando alla Juventus un calciatore molto interessante per rinforzare il suo attacco.