Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre in bilico: il campione portoghese potrebbe andar via subito, fissato già il prezzo. Le sue richieste

La Juventus continua a lavorare in ottica futura. Da monitorare attentamente la situazione intorno a Cristiano Ronaldo: il campione portoghese ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e così potrebbe andar via subito. In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions, il suo destino sembrerebbe già segnato e così proveranno fino alla fine a piazzarsi tra le prime quattro in classifica in Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfuma il big | Accordo a un passo

Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole le garanzie per restare

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“, lo stesso Ronaldo potrebbe chiedere una rosa super competitiva se dovesse restare con il club che si affiderà ad agevolazioni fiscali. Tutto dipenderà ovviamente dalle ultime due ‘finali’ che la Juventus dovrà affrontare. Inoltre, mercoledì prossimo i bianconeri scenderanno in finale per la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta a centrocampo | Addio e scambio in Liga

Se lo stesso campione portoghese dovesse andar via, il club bianconero avrebbe già fissato il prezzo intorno ai 25 milioni come quota d’ammortamento. Nei prossimi dieci giorni si conoscerà il destino dello stesso Cristiano Ronaldo, tornato decisivo nell’ultima sfida di campionato contro il Sassuolo.

La Juventus non intende commettere gli errori di quest’anno: appena terminerà la stagione la dirigenza bianconera avrà una riunione per decidere anche chi sarà il prossimo allenatore della compagine bianconera. Cristiano Ronaldo potrebbe restare in caso di qualificazione alla prossima Champions League volendo così garanzie con una rosa super competitiva. In attacco servirebbe un top player in grado di assicurare gol a grappoli: Alvaro Morata ha deluso le aspettative dopo il suo arrivo dall’Atletico Madrid. Infine, Pirlo ha dovuto fare a meno di Paulo Dybala per tante settimane a causa di un grave infortunio al ginocchio.