Il Milan spera di arrivare tra le prime quattro per accedere alla prossima Champions League. Maldini e soci intanto puntano a rinforzare la squadra a partire dall’attacco

Occhi puntati sulla Champions League per il Milan di Stefano Pioli che non vuole commettere passi falsi nelle ultime due giornate di campionato, che determineranno l’esito della stagione. I rossoneri sono reduci da due vittorie straordinarie in quel di Torino prima contro la Juventus e poi contro i granata con ben 10 reti fatte e zero subite. Doppia prova di forza nonostante un Ibra utilizzato meno che a mezzo servizio. Pioli ha infatti dimostrato di sapersi adattare, trovando anche soluzioni differenti al gigante svedese, che recentemente ha anche rinnovato per un altro anno. Ad obiettivo eventualmente acquisito poi la dirigenza del Milan tornerà forte sul mercato, andando a caccia proprio di un altro centravanti per il futuro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Moreno per l’attacco: il bomber sottovalutato

A Maldini e soci oltre a Scamacca piace tanto Dusan Vlahovic che però ha costi e concorrenza decisamente importanti. I rossoneri dovrebbero inoltre confrontarsi con la volontà di Commisso di blindare il proprio gioiello, motivo per cui il club meneghino dovrebbe virare su altri lidi. In questo senso il Milan potrebbe pensare ad un altro tipo di centravanti, in grado sia di giocare da solo in avanti che in coppia con Ibrahimovic, diventando di fatto un co-titolare.

Si tratta di Gerard Moreno, spagnolo del Villarreal e della nazionale sempre molto sottovalutato che ha fatto 28 gol stagionali tra tutte le competizioni, e che sarebbe in grado di apportare quel giusto mix tra talento ed esperienza. Scadenza 2023 per il centravanti del Sottomarino Giallo, con un valore sui 30/35 milioni ma senza chiaramente avere su di se l’hype e la concorrenza di un calciatore più giovane o sponsorizzato come Vlahovic. A favorire nel caso l’eventuale trattativa ci potrebbe essere anche l’agenzia che lo rappresenta, la You Firts Sports, la stessa del milanista Davide Calabria.