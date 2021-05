La Juventus lavora per il futuro e si avvicina il big per la panchina: arriva anche la reazione positiva di Cristiano Ronaldo

È sicuramente una stagione negativa quella vissuta dalla Juventus, che dopo i cambi della scorsa estate sperava di poter rialzarsi in maniera definitiva mentre a livello di risultati sta facendo anche peggio di un anno fa, quando sulla panchina bianconera c’era Maurizio Sarri che è riuscito comunque a conquistare lo scudetto.

Ora con Andrea Pirlo la situazione è ancor più complicata, anche quest’anno non è arrivato il passaggio ai quarti di finale di Champions League e inoltre non è stato conquistato il primo posto in Serie A. Ora è a rischio anche il quarto posto e per questo il tecnico bianconero potrebbe salutare tra poche settimane.

Calciomercato Juventus, il giornalista: “Zidane più vicino, CR7 gradisce”

Sono già tante le voci riguardanti i possibili sostituti di Andrea Pirlo, ma su tutti sembrerebbe esserci in particolare la preferenza per Zinedine Zidane. Il tecnico potrebbe essere in uscita dal Real Madrid e la destinazione Juventus appare una destinazione possibile per il futuro, anche per la presenza di Cristiano Ronaldo.

Questa mattina sono arrivate conferma in tal senso: il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini ha dichiarato che “Zidane è più vicino alla Juventus. Una soluzione gradita anche a Cristiano Ronaldo”. I due sono stati insieme al Real Madrid e hanno vinto tanto, per questo ritrovarsi farebbe piacere a entrambi. Questa scelta potrebbe convincere il portoghese a restare in bianconero.

Buongiorno e buon week end. Confermo dopo aver fatto,ieri, nuove verifiche in terra de Espana🇪🇸💃🏾 che #Zidane è più vicino alla #Juventus. Una soluzione questa gradita anche a #CR7. — Paolo Paganini (@PaPaganini) May 15, 2021

Intanto la Juventus è concentrata sul campo per la delicata sfida contro l’Inter ma i lavori sul futuro non si fermano e l’ipotesi Zidane sembra tutt’altro che impossibile.