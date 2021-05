La Roma di Josè Mourinho prende forma e tra i nomi accostati ai giallorossi per il calciomercato estivo resta quello di Gigi Buffon: lo ‘Special One’ ha però tutt’altro piano per la porta dei capitolini

Il derby con la Lazio, questa sera, sullo sfondo. Le attenzioni della dirigenza romanista, e soprattutto del futuro tecnico giallorosso Mourinho, sono già rivolte al prossimo calciomercato estivo. Una sessione che vedrà l’addio di Buffon alla Juventus, a zero, già annunciato alcuni giorni fa dopo un’intera carriera in bianconero. Il portiere 43enne è stato accostato con forza, sin dal suo annuncio, proprio alla squadra capitolina. Una pista destinata ad essere stroncata sul nascere proprio dalla ferma volontà di Josè Mourinho di portare nella Capitale, come nuovo portiere, uno dei protagonisti dell’attuale Premier League: lo ‘Special One’ allontana il campione del mondo e punta sul portoghese Rui Patricio per il 2021/22.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Roma, portiere verso l’addio | Il club ha l’erede

LEGGI ANCHE >>>Roma, Mourinho non sempre ‘Special’: quanti problemi con i giocatori!

Calciomercato Roma, niente Buffon: Mourinho vuole Rui Patricio

Un’idea intrigante, suggestiva, accarezzata solo superficialmente ma quasi subito tramontata. Gigi Buffon non vestirà la maglia della Roma nella prossima stagione. Josè Mourinho vuole sì un nuovo portiere ma la priorità del portoghese, che sarà accontentato dal club di Friedkin, porta al connazionale Rui Patricio.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

33 anni ed in scadenza nel 2022, l’ex Sporting Clube de Portugal ha una valutazione vicina ai 6-7 milioni di euro e potrebbe quindi dire addio al Wolverhampton nelle prossime settimane, quando riaprirà ufficialmente il mercato estivo.

LEGGI ANCHE >>>Inter-Roma, da Conte agli stipendi: parla Marotta

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, Mourinho punta il bomber | Assalto e ko Juve!

Niente Buffon per la nuova Roma targata Mourinho: il futuro portiere giallorosso sarà con ogni probabilità Rui Patricio, reduce da 35 presenze stagionali in Premier League.