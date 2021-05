Tre rigori e tante polemiche nel derby d’Italia Juventus-Inter, match valido per la 37esima giornata di Serie A: tifosi infuriati sui social

Un derby d’Italia pieno di emozioni, ma anche di polemiche. I bianconeri hanno vinto il match contro l’Inter 3-2 grazie ad un rigore realizzato da Cuadrado. Precedentemente erano stati assegnati altri due rigori: il primo sempre per i bianconeri realizzato da Ronaldo, il secondo per i nerazzurri concluso a rete da Lukaku. Tanti episodi, tra cui anche l’espulsione di Brozovic e Bentancur entrambi per doppia ammonizione, che hanno generato la polemica dei tifosi sui social, in particolare quelli nerazzurri dopo il finale di partita. Ecco alcuni esempi su twitter.

#Calvarese ci ricorda con esempi pratici l’importanza di aver conquistato lo scudetto prima di #Juventus–#Inter — Sabine Bertagna (@SBertagna) May 15, 2021

Il calcio italiano è una barzelletta #JuventusInter — L’INTERISTA TRADIZIONALISTA (@albo_interista) May 15, 2021