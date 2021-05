Il primo tempo di Juventus-Inter è ricco di emozioni e polemiche: in dieci minuti vengono assegnati due calci di rigore

Ci si aspettava spettacolo e certamente non sta deludendo questo Juventus-Inter, valido per la 36esima giornata. Primi 45 minuti ricchi di emozioni, ma soprattutto di polemiche. Infatti a dare il gol del vantaggio ai bianconeri è il calcio di rigore fischiato dall’arbitro Calvarese, dopo essere andato al Var, per un contatto tra Chiellini e Darmian in area di rigore. A realizzare il penalty è il solito Cristiano Ronaldo. Dieci minuti dopo Calvarese viene nuovamente chiamato all’on field review per un pestone di de Ligt su Lautaro Martinez e altro rigore assegnato, ma questa volta per l’Inter. Pari firmato dal dischetto da Romelu Lukaku. Due episodi sicuramente destinati a far discutere.