Milan, infortunio Ibrahimovic | Che tegola per Pioli: comunicato UFFICIALE

Zlatan Ibrahimovic ha subito un brutto infortunio alla caviglia contro la Juventus, arriva il comunicato ufficiale del Milan

L’infortunio di Zlatan Ibrahimovic contro la Juventus ha destato preoccupazione in casa Milan. Il campione svedese non era nemmeno stato convocato per la successiva sfida di Torino contro i granata, terminata poi 0-7 tre giorni dopo. Pioli aveva dichiarato che Ibra avrebbe avuto un consulto medico e così è stato. Il club rossonero ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni dello svedese.

Di seguito, il comunicato sull’infortunio di Ibrahimovic: “AC Milan comunica che oggi Zlatan Ibrahimović è stato visitato a Milanello dal Dr. Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito al recente trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus-Milan. Secondo indicazione specialistica il giocatore sarà sottoposto ad un trattamento conservativo di sei settimane“. Oltre ad aver terminato anzitempo la stagione, lo svedese potrebbe anche saltare Euro 2020.