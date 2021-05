Inter e Juventus potrebbero presto fronteggiarsi sul calciomercato per arrivare al centrocampista. Il doppio addio potrebbe scatenare un effetto domino sulla scena internazionale

Il calciomercato di Inter e Juventus potrebbe esplodere tra alcune settimane, dopo una stagione che ha regalato traguardi decisamente differenti per le due big. I nerazzurri, infatti, sono tornati a conquistare lo scudetto dopo undici anni, mentre i bianconeri hanno visto interrompere il loro dominio sul campo. E ora, quando il traguardo è sempre più vicino, la Juventus è costretta ancora a lottare per un posto nella prossima Champions League.

Intanto sullo sfondo restano le prospettive legate al calciomercato. L’Inter sarà costretta a dei sacrifici per il bilancio, mentre la Juventus pare avere tutta l’intenzione di rivoluzionare la maggior parte della rosa. Occhio, in tal senso, al possibile addio di Marcelo Brozovic: potrebbe essere lui il calciatore a garantire quei 40 milioni circa che sarebbero essenziali per il bilancio. Sulla sponda torinese, invece, bisogna porre l’accento sul futuro di Rodrigo Bentancur. Quest’anno non ha garantito continuità nelle sue prestazioni e si è reso protagonista di errori molto rilevanti. Anche lui potrebbe partire per una cifra attorno ai 40-45 milioni di euro.

Calciomercato Inter e Juventus, Brozovic e Bentancur al passo d’addio: stesso sostituto

Se i due centrocampisti bassi, con compiti di regia, potrebbero dire addio, occhio ai possibili innesti che, a quel punto, potrebbero rinforzare le rose delle due big italiane. E un nome che potrebbe improvvisamente tornare a essere caldo nella prossima estate è Leandro Paredes. Il regista ha mostrato a corrente alternata il suo valore al PSG e continua a essere seguito con grande attenzione dalle big italiane. A quel punto, potrebbe profilarsi un duello niente male per l’argentino. Da verificare i tempi e le modalità delle eventuali cessioni prima dell’assalto, ma di certo la pista Paredes andrà seguita con grande attenzione nei prossimi mesi e il suo ritorno in Italia, dopo l’esperienza alla Roma, non è affatto da scartare.