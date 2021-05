Un vero e proprio intreccio internazionale per il prossimo calciomercato, con diversi allenatori pronti a cambiare panchina: Allegri, Zidane e non solo, ecco cosa può succedere dal prossimo luglio anche per la guida tecnica della Juventus

Sarà un calciomercato scoppiettante quello che coinvolgerà, tra poche settimane, diverse panchina sparse per l’Europa. La Juventus con ogni probabilità saluterà Andrea Pirlo che, in seguito ad un’unica e deludente stagione, dirà addio al club torinese. In tal senso, arrivano importanti novità per il futuro erede del tecnico bresciano, con diverse piste ‘vive’ sul piatto. Da Massimiliano Allegri, svincolato e sul quale c’è una folta concorrenza, fino a Zidane e Simone Inzaghi. Svolta possibile dalla Bundesliga, con l’Eintracht Francoforte che può dare il via ad un valzer di allenatori clamoroso, con la ‘Vecchia Signora’ in primissimo piano pronta a sostituire Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da ‘AS’ e ripreso da ‘Besoccer.com’, l’Eintracht Francoforte ha messo gli occhi su Raul, con un incontro tra le parti che ci sarebbe già stato. L’ex capitano del Real allena il Castiglia in seconda divisione spagnola e attende di conoscere il suo futuro, dopo essere stato accostato con forza al Real Madrid per sostituire Zidane.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto al terzino | Doppia ‘beffa’ per Paratici!

LEGGI ANCHE >>>Juventus-Inter, furia nerazzurra | Tifosi contro Calvarese!

Calciomercato Juventus, Zidane ‘si libera’: intreccio con Allegri e Inzaghi

Con Raul in Germania, si rifà sotto Massimiliano Allegri (seguito pure dalla Juventus) per le ‘Merengues’. Allegri piace anche a Napoli e Lazio, con il club biancocelesti che deve ancora fare i conti con il destino di Simone Inzaghi.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Alla Juventus il sogno resta Zidane anche se le candidature di Allegri e, appunto, Inzaghi, restano vive per la prossima stagione. Reduce dal ko nel derby, per il tecnico piacentino stenta ad arrivare il rinnovo oltre il prossimo giugno.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, occhi sul bomber | Servono 50 milioni!

LEGGI ANCHE >>>Juventus-Inter, due calci di rigore nel primo tempo | Polemiche per le decisioni

Situazione quindi in divenire, la Juventus tiene vive le piste che portano a Zidane, Allegri e Inzaghi: molto dipenderà da Raul, l’approdo all’Eintracht può portare Allegri in Spagna e Zidane, finalmente, in bianconero.