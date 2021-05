Calciomercato Juventus, addio Dragusin | C'è la Premier

La Juventus potrebbe dire addio al giovane Radu Dragusin in prestito: sul difensore rumeno c’è la Premier League

La Juventus sta vivendo un momento delicatissimo della propria stagione. La qualificazione in Champions League è ancora possibile, ma all’ultima giornata è necessaria la vittoria sul Bologna e un passo falso di Napoli o Milan. La prossima estate ci saranno per forza di cosa delle novità sul mercato. Non solo per quanto riguarda i ‘campioni’ della squadra di Andrea Pirlo, ma anche per i giovani. L’allenatore bianconero ha avuto il merito di lanciare tanti giovani fin qui, e tra questi c’è Radu Dragusin. Il difensore centrale rumeno ha anche esordito in Champions contro la Dinamo Kiev. Ha attirato su di sé gli occhi di diversi club, non solo le ‘piccole’ in Italia che lo prenderebbero volentieri in prestito. Ma anche in Premier League.

Juventus, il Crystal Palace su Dragusin

Secondo quanto riferito da ‘The Sun‘, il Crystal Palace è molto interessato a Radu Dragusin. Il difensore centrale rumeno dovrebbe partire in prestito la prossima estate, chiuso dai forti difensori della Juventus. The Eagles hanno bisogno di aumentare la propria batteria di centrali e quello dei bianconeri sembra essere il nome giusto. Un prestito di una stagione per far crescere Dragusin nel miglior campionato del mondo, con la speranza di tornare alla Juve da protagonista, con l’intenzione di scalare le gerarchie.