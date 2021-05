Il pareggio col Cagliari potrebbe compromettere la qualificazione in Champions del Milan, e un big finisce sotto attacco: “Vale quei soldi?”

La vittoria schiacciante contro la Juventus allo Stadium, poi il 7 a 0 rifilato al Torino di Davide Nicola avevano proiettato il Milan di Stefano Pioli alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma il passo falso di ieri sera, a San Siro, contro il Cagliari, matematicamente salvo, ha rimesso in discussione tutto. E quindi si dovrà aspettare alla partita decisiva contro l’Atalanta per sapere se, dopo otto anni, i tifosi milanisti potranno riassaporare le notti magiche della coppa dalle grandi orecchie. A finire sotto attacco, per la partita contro i sardi, è uno dei big, che durante la prossima finestra di calciomercato, se non si dovesse trovare un accordo, potrebbe lasciare per sempre Milano e trovare fortuna altrove.

Calciomercato Milan, attacco a Calhanoglu dopo il flop contro il Cagliari

Con il pareggio a reti bianche contro il Cagliari di mister Leonardo Semplici, salvo prima di scendere in campo grazie al gol di Simy in Benevento-Crotone, il Milan ha più di qualcosa da recriminare a sé stesso, e ai suoi giocatori. A finire sotto attacco, stavolta, è il trequartista turco Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto con i rossoneri a fine giugno e, soprattutto, che chiede delle cifre stellari per rimanere alla corte di Stefano Pioli.

A parlare è Francesco Ordine in diretta a ‘Pressing’: “Parliamoci chiaro – ha iniziato il giornalista -, ora il Milan lo vedo al quinto posto. Sono queste le partite che fanno vedere chi è un campione e chi no”. E quindi, l’attacco diretto a Calhanoglu: “Chiede 5 milioni, ma li vale?”.

.@FrancescoOrdine: "Parliamoci chiaro, ora il Milan lo vedo al quinto posto. Sono queste le partite che fanno vedere chi è un campione e chi no. #Calhanoglu, per esempio, chiede 5 milioni ma li vale?". #Pressing — Pressing (@PressingReal) May 16, 2021

Con la qualificazione in Champions League rimessa in discussione, e il grande punto interrogativo per la partita contro l’Atalanta, servirà il Milan migliore di sempre per portare a termine quello che va avanti da dopo il lockdown. Solo allora, forse, ci si potrà sedere davanti a un tavolo a fare i bilanci, cercando di capire chi effettivamente merita un rinnovo a cifre importanti, e chi no.