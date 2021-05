Il Milan è al lavoro per rinforzare la propria rosa e può arrivare un assist dal club di Serie A: colpo in avanti

Manca ormai soltanto una giornata di Serie A alla fine della stagione per le italiane, che da lunedì prossimo non avranno più incontri in programma visto che nessuna è impegnata in finali europee. Le squadre sono già al lavoro sul calciomercato e si studiano movimenti importanti: l’Atalanta vuole provare a vincere la Coppa Italia e intanto pensa al colpo per l’attacco.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Boga del Sassuolo, che lo scorso anno in particolare ha impressionato mentre in questa stagione è riuscito a incidere meno anche a causa del Covid e gli infortuni. Il suo eventuale acquisto potrebbe liberare Josip Ilicic, che finirebbe così nel mirino del Milan.

Calciomercato Milan, idea Ilicic come post Calhanoglu

I rossoneri hanno vissuto un’annata particolare, condita da un avvio straordinario nei primi mesi e un crollo a sorpresa da gennaio, che ha rimesso in bilico la qualificazione in Champions League che sarà decisa negli ultimi novanta minuti: servirà un successo proprio contro l’Atalanta.

La società intanto pensa al calciomercato e potrebbe puntare a Josip Ilicic soprattutto ad una condizione, ovvero se non ci dovesse essere il rinnovo di Hakan Calhanoglu, che ha il contratto in scadenza nel mese di giugno. Lo sloveno però potrebbe finire anche nel mirino dell’Inter di Conte per completare l’attacco.

L’Atalanta potrebbe chiedere al massimo 5 milioni di euro per liberare Ilicic, che sembra essere in bilico e può salutare soprattutto in caso di nuovi acquisti in attacco.