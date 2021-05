La Roma di Josè Mourinho potrebbe far concorrenza ad Inter e Juventus per il cartellino di Ruslan Malinovskyi, trequartista dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini

Manca una giornata al termine di questa infinita annata del campionato italiano di Serie A. Fra le protagoniste della stagione c’è senza dubbio la Roma, allenata da Paulo Fonseca, dalla quale ci si aspettava un piazzamento più alto visto l’andamento trionfale del girone d’andata. Dalla prossima stagione, sulla panchina del club capitolino siederà Josè Mourinho che torna in Italia 11 anni dopo l’Inter e che, proprio ai nerazzurri, potrebbe provare a soffiare un obiettivo di calciomercato. Stiamo parlando di Ruslan Malinovskyi, trequartista dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini e protagonista di un finale di stagione da urlo da assoluto trascinatore della squadra orobica verso la qualificazione alla prossima Champions League.

Il giocatore ucraino ha un contratto in scadenza nel 2023 con l’Atalanta del Gasp ed un valore di mercato di oltre 20 milioni di euro. Sulle sue tracce, oltre al possibile inserimento della Roma di Mourinho, ci sono da tempo l’Inter, come accennato in precedenza, e la Juventus pronta ad una vera e propria rivoluzione tecnica la prossima stagione.



LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, incroci tra bomber | Il punto

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio e cash | Beffa dall’ex Milan!

Calciomercato Roma, Mourinho punta Malinovskyi | I dettagli

Sarà interessante vedere quali saranno le potenzialità economiche della Roma nel prossimo mercato e se, un obiettivo come quello di Malinovskyi, possa essere davvero accessibile per le casse del club giallorosso. Di sicuro c’è la volontà di Mourinho di avere una rosa all’altezza delle aspettative ed un elemento come l’ucraino porterebbe qualità e gol che impreziosirebbero non poco la trequarti capitolina beffando le grandi società italiane. In questa stagione infatti, il classe 1993 nel campionato italiano di Serie A ha finora messo a segno 8 reti fornendo addirittura 12 assist ai suoi compagni di squadra.

Attenzione anche all’interesse delle grandi del calcio italiano però, Inter e Juventus, per motivi differenti, vorranno rinforzi ed il profilo di Malinovskyi potrebbe essere quello giusto. Anche nel loro caso, ci sono i dubbi legati alle condizioni economiche ed alle possibilità delle due società di imbastire una trattativa come questa.