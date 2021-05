Italia, UFFICIALE il rinnovo di Mancini | Le sue parole in conferenza

Roberto Mancini resterà ancora a lungo sulla panchina della Nazionale italiana. Il Commissario tecnico ha, infatti, rinnovato il contratto con gli Azzurri

Il futuro di Roberto Mancini proseguirà alla guida tecnica della Nazionale. Il Ct ha svolto, fino a oggi, un grande lavoro alla guida dell’Italia: la squadra ha trovato una sua identità di gioco e una nuova sintonia sotto il profilo tecnico-tattico. Un grande lavoro sul campo che è testimoniato anche dalla scelta della Federazione sul futuro dell’allenatore. Infatti, Mancini ha rinnovato il contratto. L’annuncio è arrivato direttamente da Gabriele Gravina in conferenza stampa: “Con Mancini abbiamo firmato il rinnovo di contratto fino al 2026”.

Italia, arriva il rinnovo con Mancini: le sue parole in conferenza stampa

Poco dopo arriva anche Roberto Mancini che conferma la firma del nuovo contratto: “Ringrazio la Federazione e il presidente. Per noi è un bellissimo momento, abbiamo allungato il contratto”.

Per quanto riguardo, il tema legato agli infortuni, invece, Mancini sottolinea: “Abbiamo alcuni problemi, ma siamo fiduciosi per tutti. Quella di Verratti sembra la situazione più grave, ma valuteremo poi giorno per giorno. Siamo fiduciosi per quanto riguarda Verratti, ma anche per Acerbi e Pellegrini. Qualche problemino ce l’abbiamo, ma alla fine speriamo di poter recuperare tutti. Il problema al ginocchio di Marco è comunque più importante rispetto agli altri”.