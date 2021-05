La salvezza raggiunta in anticipo da Verona e Bologna ha permesso alle due squadre di offrire uno spettacolo gradevole

Partita molto piacevole quella andata in scena allo stadio Bentegodi tra Verona e Bologna. In vantaggio la squadra di Ivan Juric grazie a Faraoni, dopo appena 2′ dal fischio d’inizio. Il pareggio del Bologna è arrivato circa mezzora dopo con Lorenzo De Silvestri, che ha ribadito in rete un grande assist di Soriano. Le due squadre sono già salve e si vede, visto che hanno potuto giocare in assoluta tranquillità, senza la solita ‘paura di perdere’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, da Donnarumma a Depay | Champions decisiva!

Vantaggio di nuovo scaligero con Nikola Kalinic, che con l’esterno ha anticipato Tomiyasu e ha trovato la rete battendo Ravaglia. Il 2-2 finale siglato da Rodrigo Palacio, che più invecchia, più diventa forte. Un punto che muove la classifica delle due squadre. Il Verona nell’ultima partita affronterà il Napoli e non avrà Barak, diffidato.