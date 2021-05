Calciomercato, da Allegri e Zidane a Gattuso | Tutti gli aggiornamenti sul valzer panchine

Da Pirlo, Allegri e Zidane a Inzaghi e Gattuso: ecco le ultime e tutti gli aggiornamenti sul valzer delle panchine in Serie A e non solo

Sta per entrare nel vivo il valzer delle panchine di Serie A e non solo. Con la fine dei campionati, sarà infatti tempo di bilanci definitivi e di scelte per la prossima stagione per tutti i club. A tenere banco sono soprattutto le situazioni in casa Juventus, Real Madrid, Napoli, Lazio e Fiorentina. Tutte le squadre appena elencate cambieranno con ogni probabilità guida tecnica. Da Pirlo, Allegri e Zidane a Gattuso e Inzaghi: ecco le ultime e tutti gli aggiornamenti sul valzer delle panchine.

Calciomercato, le ultime sulle panchine: da Allegri a Gattuso

Il primo intreccio è legato alle panchine di Juventus e Real Madrid. A prescindere dal finale di stagione, il futuro di Andrea Pirlo sembra ormai segnato. C’è grande incertezza anche su Zidane: l’allenatore dei ‘Blancos’ ha smentito di aver già comunicato il suo addio alla squadra, ma non ha ancora informato Florentino Perez sulla sua decisione. In ogni caso, entrambi i club puntano Massimiliano Allegri, che sta aspettando la chiamata del patron del club spagnolo. La preferenza dell’ex Juve è quindi per il Real, con i bianconeri che, contestualmente, sognano Zidane. Tuttavia, il tecnico francese per ora non ha aperto a un ritorno imminente a Torino, seppur l’idea fa parte da tempo dei suoi progetti a lungo termine. L’intreccio si allarga inoltre a Gattuso e di conseguenza a Napoli, Fiorentina e Lazio.

Come raccontato in esclusiva da Calciomercato.it, sono in ascesa le quotazioni dell’allenatore calabrese per la panchina della Juventus. I contatti tra il suo agente Jorge Mendes ed Andrea Agnelli sono costanti e diretti. Il profilo di Gattuso affascina il patron bianconero e lo spogliatoio guidato dai “senatori”. Si raffredda così la pista Fiorentina per l’ex Milan, che a sua volta potrebbe essere rimpiazzato a Napoli da Simone Inzaghi. Il tecnico non ha ancora rinnovato con la Lazio e continua a guardarsi intorno. Infine, un altro importante candidato per la panchina azzurra è Luciano Spalletti. La situazione è insomma tutta in divenire. Sono giorni decisivi per il valzer delle panchine.