Finale di stagione delicatissimo per la Juventus che pensa già al prossimo calciomercato: clamorosa indiscrezione dalla Spagna, il bomber non vestirà la maglia del Barcellona

Non è un mistero che tra i grandi obiettivi della Juventus per il prossimo calciomercato estivo sia un attaccante di peso che, sostituisca (in caso di addio) Cristiano Ronaldo o affianchi il portoghese in quella che verosimilmente, sarebbe l’ultima annata con la casacca bianconera. Il club torinese esplora il mercato europeo con numerose stelle sul taccuino del CFO Paratici: tra queste vi è, da mesi, quella che si chiama Erling Haaland. Il prodigio del Borussia Dortmund piace ai bianconeri che sono rimasti fino ad ora alla finestra, visti anche i costi proibitivi per strapparlo ai gialloneri. Barcellona e Real Madrid erano in pole position ma, stando a quanto riportato da ‘TV3’ e ribadito dal quotidiano spagnolo ‘AS’, i catalani si sarebbero ritirati dalla corsa all’attaccante norvegese.

Calciomercato Juventus, intrigo Haaland: sfuma il Barcellona

La motivazione sarebbe di natura economica ma non solo. Per il presidente Laporta, pur essendo consapevole della necessità di un grande colpo (anche mediatico) per risollevare un progetto che sta perdendo appeal, la priorità è solo una: la permanenza di Lionel Messi in Catalogna. Ecco dunque che il rinnovo dell’argentino, in scadenza il prossimo giugno, è il primo pensiero del presidente blaugrana che tra alcune settimane ufficializzerà anche l’approdo del grande amico della ‘Pulga’: Sergio Aguero.

I contatti vanno avanti e l’ormai definitiva rinuncia ad Haaland può riavvicinare la Juventus nella corsa al classe 2000 che in stagione ha battuto ogni record: 40 presenze e 39 reti, con 12 assist in 3440′ in campo.

Numeri folli quelli dell’ex Salisburgo che, dunque, non vestirà la maglia del Barcellona. La Juventus continua a sognare: una delle maggiori pretendenti per Haaland è, quasi ufficialmente, sfumata.