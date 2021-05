Ancora incerto il futuro di Antonio Conte, che potrebbe a fine stagione dire addio all’Inter: scelto l’erede in Serie A che porta il top player

L’Inter è pronta a terminare la propria stagione contro l’Udinese da campione d’Italia. I nerazzurri hanno compiuto la rimonta scudetto nella seconda parte di stagione, portando a casa il trofeo italiano che mancava da 11 anni. Nonostante ciò, sembrerebbe non essere così scontata la permanenza di Antonio Conte nella Milano interista. Il tecnico nerazzurro, con contratto in scadenza nel 2022, potrebbe lasciare l’Inter già a fine stagione.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter e Juventus, doppio addio: unico colpo | Duello per l’ex Roma

A ‘Juventibus’ il giornalista Luca Momblano ha rivelato: “Antonio Conte ha già preso la sua decisione ed è quella di lasciare l’Inter. La comunicherà al presidente Zhang entro domenica”. Poi ha proseguito dando il nome del possibile sostituto dell’allenatore dell’Inter: “Se Conte andrà via, uno dei nomi per sostituirlo è Gennaro Gattuso”. Dunque erede dal Napoli, che inoltre potrebbe portare con sé un top player.

Calciomercato Inter, Gattuso al posto di Conte: con lui anche Mertens in nerazzurro

Inter che nonostante la vittoria dello scudetto potrebbe dire addio ad Antonio Conte. Una perdita sicuramente importante per i nerazzurri, che potrebbe essere colmata dall’arrivo di Gennaro Gattuso. Il tecnico del Napoli vedrà scadere il proprio contratto a giugno e con i partenopei ancora non si è deciso il futuro.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, incroci tra bomber | Il punto

Per l’Inter potrebbe dunque aprirsi un’ottima occasione anche per tentare il colpaccio in attacco. Infatti con l’arrivo di Gattuso in panchina si potrebbe tentare l’assalto a Dries Mertens, profilo già accostato all’Inter in passato. Il belga in questa stagione ha collezionato 36 presenze, mettendo a segno 10 gol e 8 assist. Per la società interista potrebbe rappresentare un colpo low cost visto il contratto in scadenza nel 2022 e la valutazione che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Dunque un doppio colpo dal Napoli che potrebbe concludersi dopo il possibile addio di Antonio Conte.