La Juventus ha puntato tre giocatori dell’Atletico Madrid per rinforzare la rosa: Bentancur è la ‘carta’ per convincere gli spagnoli

La Juventus ha inserito nel taccuino degli obiettivi di mercato tre giocatori dall’Atletico Madrid. Nonostante le difficoltà economiche della società la ‘Vecchia Signora’ potrebbe inserire delle contropartite per riuscire ad raggiungere i suoi obiettivi. Come riportato dal quotidiano spagnolo ‘mundodeportivo’, si tratta di José Gimenez, Renan Lodi e Thomas Lemar, tre profili in cui il Cholo Simeone crede molto e che stanno contribuendo alla grande cavalcata dell’Atletico in Liga.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, suggestione post Pirlo | Ha già deciso

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, accordo a un passo | Beffa De Laurentiis

Calciomercato Juventus, ‘carta’ Bentancur per chiudere lo scambio con l’Atletico Madrid

L’idea della Juventus è quella di offrire ai colchoneros il cartellino di Rodrigo Bentancur, valutato intorno ai 45 milioni di euro, per riuscire ad arrivare ad almeno uno dei tre obiettivi del club spagnolo. La richiesta per connazionale di Bentancur, Gimenez, è di 55-60 milioni, con un ingaggio annuale di circa 3 milioni e rappresenta, forse l’obiettivo primario per la società bianconera per ringiovanire il reparto difensivo e assicurare un compagno di reparto affidabile e giovane a De Ligt per il futuro.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, assist per il colpo in Serie A | Pericolo Conte

Il terzino brasiliano Renan Lodi viene valutato intorno ai 40 milioni e andrebbe a sostituire perfettamente il connazionale Alex Sandro, ormai in procinto di partire. Inoltre non è da escludere l’idea Lemar che rinforzerebbe il reparto offensivo dando nuove soluzioni ad Andrea Pirlo. Il francese percepisce circa 3,5 milioni a stagione ed è valutato dagli spagnoli 35 milioni di euro. Attualmente non è la prima scelta della Juventus ma potrebbe rientrare nell’affare. La carta vincente rimane Bentancur.