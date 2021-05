La Juventus lavora per il futuro e intanto arriva una beffa in ottica allenatore: c’è l’annuncio del presidente

È stata un’annata difficile e complicata per la Juventus, che può ancora rialzarsi e chiudere bene questa stagione ma nel destino ci sarà l’Atalanta di Gasperini. I bergamaschi saranno prima avversari nella finale di Coppa Italia di domani e poi decideranno la lotta alla Champions attraverso la sfida di domenica sera contro il Milan, che potrebbe salvare Ronaldo e compagni.

Il presidente Percassi, intervenuto ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, ha parlato delle dichiarazioni passate di Agnelli sulla qualificazione in Champions di squadre come i nerazzurri: “Ci rimasi male, ma telefonò subito a me e mio figlio Luca, ci spiegò di essere stato frainteso. Per me discorso chiuso a quel punto. La Superlega? Un’assurdità, la reazione di tutti è stata chiara: un’idea da archiviare”.

Calciomercato Juventus, sfuma Gasperini. Percassi: “Nessun dubbio, proseguiamo con lui”

Percassi ha parlato anche del futuro nel corso dell’intervista e ha blindato il tecnico Gasperini: “Proveremo a potenziare la squadra, anche se visto il livello delle ‘riserve’ dovremmo chiedere di giocare in diciotto. Stiamo pensando come e dove migliorare. Gasperini? Non c’è nessun dubbio sul programmare e proseguire con lui. Ha sempre dimostrato gratitudine e abbiamo un contratto a lungo termine che sarà rispettato. Anzi, magari glielo allunghiamo ancora”.

Nessun problema dunque per quanto riguarda la permanenza di Gasperini all’Atalanta, che continuerà il percorso intrapreso nel 2016 e che sta vedendo una crescita costante ogni anno. Non ci sarà quindi un approdo alla Juventus, nonostante i bianconeri siano stati accostati al tecnico come idea per il post Pirlo.

I bianconeri a questo punto dovranno puntare su altri nomi e nel mirino sembrerebbe esserci soprattutto Gattuso, anche se resta vivo il sogno Zidane.