La Juventus cerca nuovi colpi per il futuro ma un obiettivo sembra essere più lontano: beffa da De Laurentiis

È stata un’annata davvero difficile per la Juventus, che vuole provare a rialzarsi dopo aver collezionato troppi passi falsi in questi mesi e può provare a salvare la stagione attraverso due successi nelle due gare rimaste. I bianconeri dovranno ancora disputare la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma domani sera, e poi l’ultima di campionato che potrebbe dare un posto in Champions League qualora il Milan non dovesse battere proprio l’Atalanta o il Napoli non dovesse vincere col Verona.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Mourinho vuole il suo ‘giustiziere’ | Colpo low cost!

In ogni caso la società sa che i risultati di questi mesi non sono convincenti e giocarsi la qualificazione nella massima competizione europea all’ultima giornata senza avere il destino tra le proprie mani ne è una conferma. Per questo motivo la società sta lavorando già sul calciomercato e studia i colpi per il futuro, ma intanto potrebbe esserci una beffa in arrivo dal Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, suggestione post Pirlo | “Ha già deciso”

Calciomercato Juventus, si allontana Kaio Jorge: la beffa arriva dal Napoli

Secondo quanto riportato quest’oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, i partenopei sarebbero a lavoro per portare a casa il calciatore Kaio Jorge, che nelle scorse settimane è stato seguito anche dalla Juventus. L’agente del calciatore sarà in città venerdì per incontrare la società, con Giuntoli che punta molto sul 19enne e potrebbe presto dire sì.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, basta con Alex Sandro | Erede dalla Bundesliga

Qualora l’affare dovesse andare in porto, dunque, il Napoli batterebbe la Juventus in una delle prime lotte del prossimo calciomercato. Kaio Jorge è un attaccante classe 2002 di proprietà del Santos che sta facendo molto bene in Brasile e ha una valutazione di circa 15 milioni di euro.

In questa nuova stagione ha collezionato già 3 reti nella prima fase del Paulistao, dove ha totalizzato per ora 7 presenze.