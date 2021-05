Pirlo e Chiellini sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta: ecco le loro parole

Poco più di 24 ore e prenderà il via la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Come di consueto, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo alla vigilia del match. Al suo fianco anche il capitano Giorgio Chiellini. Il tecnico ha iniziato presentando l’importante scontro: “Quando giochi contro l’Atalanta lo sai più o meno dove vai a finire. Ha un’elevata intensità e ti porta a svolgere una partita quasi a livello europeo. Non credo che questa sfida sarà diversa dalle precedenti. Ora siamo concentrati su questo impegno, al resto ci penseremo da giovedì. Ci siamo guadagnati sul campo questa finale e abbiamo grande voglia di conquistare il trofeo”.

FORMAZIONE: “Bonucci non giocherà domani, ha avuto un problema al ginocchio e non potrà neanche andare in panchina. La nostra mentalità non cambierà, quello che è successo domenica fa parte del passato e non ci deve condizionare. I giocatori davanti stanno bene, domani decideremo chi schierare dal primo minuto”.

FUTURO: “Vi ho già risposto e continuo a farlo allo stesso modo. Penso a fare bene il mio lavoro e a finire questa stagione nel migliore dei modi. Ci sarà tempo per parlare del mio futuro”.

Pirlo ha, poi, continuato commentando la condizione fisica della squadra: “Stiamo bene, i dati ci danno ragione perché la squadra corre più degli altri, sprinta più degli altri. Contro l’Inter abbiamo lavorato bene. Dybala? Fisicamente sta bene, è a disposizione e pronto per giocare”.

TIFOSI: “Averli domani sugli spalti è una cosa bellissima ed entusiasmante. In Champions con ventimila spettatori la differenza si nota. Ci sono squadre abituate a giocare con la spinta dei sostenitori. Noi abbiamo abbiamo bisogno di sentire la spinta e il ritmo fuori dal campo. Un fattore che quest’anno è mancato”.

GASPERINI: “Sono stato fortunato ad aver fatto due finali al primo anno. Lui in tanti anni ne ha fatte solo due nonostante le sue importanti capacità. Sta portando l’Atalanta in Champions da diverse stagioni, c’è da fargli il complimenti per il cammino svolto. Io sono all’inizio del percorso e spero di poter fare tante altre finali”.

Oltre a Pirlo, è intervenuto in conferenza stampa anche Giorgio Chiellini. Di seguito le sue parole: “Siamo pronti, c’è grande voglia di portare a casa un trofeo, non era scontato arrivare all’ultimo step. Le ultime due vittorie ci hanno dato una spinta importante, siamo concentrati. Veniamo qui con grande energia ed entusiasmo”.

ULTIMA FINALE CON LA MAGLIA BIANCONERA: “Sono onesto, i miei pensieri vanno solo a queste partite. Penso a una cosa alla volta. Faremo tutte le valutazioni del caso a fine stagione, è giusto così. Domani ci giochiamo una Coppa, ogni altro discorso distrae dall’obiettivo più importante”.

Il centrale conclude: “Il nostro stato d’animo è cambiato, il Milan ci ha dato una speranza in più. Il calcio è mutato, si sta alzando il numero di gol presi. Nelle ultime partite abbiamo concesso troppo, ma il match di domani l’abbiamo preparato al massimo e a prescindere da quello che è stato. L’Atalanta sta crescendo anno dopo anno”.