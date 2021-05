Il recupero della 25a giornata ha visto il match all’Olimpico tra Lazio e Torino: un pari a reti inviolate nonostante i diversi episodi, clamoroso errore di Immobile dal dischetto

Ha chiuso il programma della 25a giornata il recupero tra Lazio e Torino, andato in scena all’Olimpico questa sera. Una gara delicatissima non tanto per la Lazio, ormai sicura del sesto posto e che non ha più nulla da chiedere all’attuale stagione, ma per la squadra granata guidata da Nicola a cui basta un pari per festeggiare la salvezza ed evitare lo spareggio col Benevento nell’ultima giornata. La squadra di Nicola viene da una sola vittoria nelle ultime cinque gare di Serie A, all’andata trionfarono i biancocelesti in un rocambolesco 4-3. Inzaghi si affida al duo Immobile-Muriqi mentre per gli ospiti è tutto sulle spalle del ‘Gallo’ Belotti. Prima frazione di gioco abbastanza equilibrata, con la Lazio a fare la gara ed il Toro impegnato a chiudersi, tentando il contropiede. Nel primo dei due minuti di recupero concessi dal direttore di gara, rete di Immobile su sponda di Muriqi ma Fabbri annulla per fallo del bomber su Nkoulou. Nella ripresa ci prova subito Luis Alberto al 48′ con un destro a giro, smanacciato in angolo da Sirigu.

Serie A, Lazio-Torino 0-0: i granata si salvano, Benevento in B

Al 71′ mancino velenoso di Sanabria che colpisce un clamoroso palo che avrebbe portato gli ospiti in vantaggio ma il legno salva Strakosha. Un minuto dopo ancora biancocelesti pericolosi: Lulic serve sul palo lontano Lazzari che calcia di prima ma colpisce l’esterno della rete. 83′, rigore e polemiche: contatto Immobile-Nkoulou e penalty ai bianconcelesti confermato dopo il VAR.

Immobile però, dal dischetto, grazia il Toro e colpisce in pieno il palo. Al 96′ clamoroso palo in mischia di Lazzari che sfiora il vantaggio al photofinish: dopo oltre 6′ di recupero, il Torino può festeggiare la salvezza ed il Benevento sprofonda in B.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 88 punti; Atalanta 78; Milan e Napoli 76; Juventus 75; Lazio 68; Roma 61; Sassuolo 59; Sampdoria 49; Verona* 43; Bologna* e Udinese 40; Fiorentina e Genoa 39; Spezia 38; Cagliari 37; Torino 36; Benevento 32; Crotone 22; Parma 20

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Muriqi. All.: Simone Inzaghi.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All.: Davide Nicola.