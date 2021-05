Atalanta Juve, dal campo al calciomercato | Assalto al bomber! Cifre e dettagli

Atalanta Juve, possibile incrocio anche in sede di calciomercato: assalto dei bianconeri al bomber. Tutte le cifre e i dettagli

Cresce l’attesa per Atalanta–Juve. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia le squadre di Gasperini e Pirlo si contenderanno l’ultimo trofeo nazionale della stagione. Una partita che si preannuncia piuttosto aperta e, forse per la prima volta dopo nove anni, senza i favori del pronostico per la Juve. I bianconeri sono infatti reduci da una stagione piuttosto deludente e si giocheranno la qualificazione in Champions League solo all’ultima giornata. Un traguardo fondamentale anche in vista della prossima stagione e del calciomercato estivo. Gli introiti della massima competizione europea garantirebbero un mercato più importante e il possibile assalto ad un gioiello dell’Atalanta. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato, il futuro di Rodrigo Ely: la situazione

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppia missione bianconera | Due colpi nel mirino

Atalanta Juve anche sul calciomercato: possibile assalto a Muriel!

Porte girevoli in attacco per il club bianconero. Cristiano Ronaldo e Dybala sono in scadenza nel 2022 ed entrambi in bilico per la prossima stagione, mentre Morata non ha convinto la dirigenza che non eserciterà il riscatto dall’Atletico Madrid. Con ogni probabilità la Juve prolungherà il prestito di un’ulteriore stagione. Sono dunque diversi i nomi monitorati dalla società per l’attacco. Uno di questi è quello di Luis Muriel. L’attaccante colombiano si è confermato come uno dei migliori bomber della Serie A, collezionando ben 26 gol e 11 assist nella stagione in corso, spesso da subentrato. In caso di qualificazione alla prossima Champions League, dunque, quello del 30enne è un profilo da monitorare per la Juve.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tutti pazzi per De Paul | Poker di big: intreccio con Allegri

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘carta’ Bentancur | Scambio con l’Atletico Madrid

Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023 ed è valutato circa 30 milioni di euro dalla società bergamasca. Non è così da escludere un possibile assalto da parte del club bianconero. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse ormai consolidato Juve-Atalanta.