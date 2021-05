Calciomercato Inter, Conte rescinde | "Ecco la buonuscita!"

Antonio Conte potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione dopo il confronto con Suning: l’allenatore potrebbe rescindere

L’Inter ha vinto lo scudetto per la prima volta dai tempi di José Mourinho. Antonio Conte ha interrotto un digiuno lungo undici lunghissimi anni. L’allenatore nerazzurro è stato bravo a gestire solo il campionato dopo l’uscita dalla Champions League. Ha conquistato un grande obiettivo, nonostante il momento economico difficile che sta vivendo il club nerazzurro. Suning potrebbe attuare dei tagli sugli stipendi, e questo potrebbe indurre alcuni giocatori a lasciare l’Inter, ma non solo. Anche Conte potrebbe andar via e lasciare da vincente, qualora il progetto non fosse all’altezza delle sue aspettative. E a tal proposito, arrivano le parole del giornalista Gian Luca Rossi.

Inter, Conte rescinde

Gian Luca Rossi, giornalista, ai microfoni di ‘TopCalcio 24‘, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Antonio Conte: “Per me Conte può anche decidere di accordarsi con l’Inter per una buonuscita. A Zhang potrebbe dire: ‘invece dei 12 milioni dell’ultimo anno di contratto, che diventano 13 con lo staff, ce ne dai 5-6 e rescindiamo’“. Insomma, l’allenatore nerazzurro potrebbe addirittura rescindere il contratto con una buonuscita, poi Rossi si sofferma sulla sua prossima destinazione: “Resterebbe fermo fino a novembre-dicembre, poi ripartirebbe da una big che sta andando male…“. Così facendo, Conte resterebbe fermo in attesa che si liberi da una panchina. Uno scenario da tenere in considerazione.