La Juventus potrebbe puntare su Robin Gosens nella prossima finestra estiva di calciomercato. I bianconeri cercano rinforzi per tornare ai vertici del calcio italiano

La Juventus è a caccia di rinforzi in quasi tutti i reparti nella prossima finestra estiva di calciomercato. I bianconeri infatti, oltre ad un ringiovanimento del reparto difensivo centrale, dovranno operare anche a centrocampo, dove il grande obiettivo è Manuel Locatelli del Sassuolo, ma la vera e propria rivoluzione sarebbe quella in attacco con Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Alvaro Morata in bilico, praticamente tutti gli attaccanti attualmente a disposizione di Andrea Pirlo. Anche sulla fascia sinistra la Juventus è a caccia di nomi importanti ed il primo potrebbe essere quello di Robin Gosens, esterno dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Il giocatore tedesco, classe 1994, ha un contratto in scadenza nel 2022 con la società orobica che ha però la possibilità di prolungarlo per un’altra stagione. Gosens finora, nel campionato italiano di Serie A, ha collezionato 11 reti e fornito 6 assist ai suoi compagni di squadra, numeri da vero e proprio attaccante per un giocatore che, sulla carta, sarebbe un difensore. L’ex Eredivisie ha una valutazione di circa 35 milioni di euro, una cifra molto alta che porterebbe la Juventus a mettere delle contropartite sul piatto per abbassare il prezzo e convincere i bergamaschi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, doppia missione bianconera | Due colpi nel mirino

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Skriniar finanzia lo scambio in Serie A | Sgarbo alla Juventus

Calciomercato Juventus, obiettivo Gosens | Nuova contropartita

Fra i tanti nomi in orbita Atalanta come contropartite per il cartellino di Gosens, quello nuovo sarebbe legato al profilo di Nicolò Rovella, centrocampista e regista del Genoa che, al termine di questa stagione, si unirà alla Juventus.

Il classe 2001 è stato uno dei talenti più luminosi della Serie A tanto da convincere la Vecchia Signora ad investire molto sul suo cartellino. In ogni caso, oltre a Rovella, la Juventus per arrivare a Gosens dovrebbe comunque inserire un conguaglio economico per arrivare alle richieste dell’Atalanta della famiglia Percassi.