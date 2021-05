Calciomercato Juventus, c'è la fila per De Paul | Scenario con Allegri

Il futuro di Rodrigo De Paul continua a tenere banco. La Juventus è da tempo sul calciatore in ottica calciomercato, ma sono molte le big pronte a battagliare per il centrocampista. Occhio all’intreccio con Allegri

Rodrigo De Paul sta mostrando anche in questa stagione di Serie A caratteristiche assolutamente rare nel campionato italiano. Il centrocampista argentino, infatti, abbina grande corsa e sacrificio anche nei rientri senza palla a qualità eccelse nella gestione della sfera. Con i suoi piedi e le giocate che riesce puntualmente a garantire a centrocampo è diventato un perno assoluto in casa Udinese e continua a trascinare i suoi con prestazioni di alto livello. Assist, gol e dribbling che di certo non sono passati inosservati alle maggiori big internazionali.

Nelle ultime ore, si parla molto del Napoli per il futuro del centrocampista. De Paul, infatti, secondo quanto riporta ‘Il Mattino’, è entrato prepotentemente nel mirino di Aurelio De Laurentiis e rappresenta uno dei sogni del patron azzurro. Oltre a Zaccagni, l’argentino è considerato un profilo ideale. La sua valutazione, però, ora è attualmente molto alta e si aggira attorno ai 60 milioni di euro. De Laurentiis sarebbe disposto ad arrivare a 35-40 milioni, ma non è solo nella corsa al calciatore.

Calciomercato Juventus, De Paul nel mirino: la concorrenza è folta e c’è Allegri

Il futuro di De Paul, infatti, è spesso stato associato a Juventus e Inter negli ultimi mesi. I bianconeri, qualsiasi sia alla fine il prescelto per la panchina, vedrebbero nell’argentino quel calciatore di qualità, in grado da agire come regista avanzato o decentrato per dare estro alla manovra. L’Inter attualmente è frenata dai problemi societari e economici, ma continua a seguire la situazione, in attesa di possibili sviluppi. E non va affatto scartata anche la pista estera per il futuro del centrocampista. Massimiliano Allegri potrebbe avere a disposizione il calciatore alla Juventus, ma occhio al Real Madrid. Se il livornese dovesse approdare in Blancos, la pista per l’argentino potrebbe tornare buona, a maggior ragione, per il club spagnolo. Piste e suggestioni che restano in piedi per il prossimo futuro: quella che sta per arrivare, sarà l’estate di De Paul.