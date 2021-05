La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione: doppio colpo possibile per rinforzare la rosa bianconera

Saranno giorni intensi in casa Juventus. Prima la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, poi l’ultima sfida di campionato contro il Bologna per centrare la qualificazione alla prossima Champions League. E non solo: la dirigenza bianconera starebbe pensando a nuove idee suggestive in vista della prossima stagione per non commettere gli errori commessi finora. Il primo anno di Andrea Pirlo da allenatore potrebbe chiudere con due trionfi, ma in Champions e in campionato la Juventus non ha brillato più di tanto. Dopo la Supercoppa italiana vinta contro il Napoli, c’è un’altra finale per Ronaldo e compagni.

Calciomercato Juventus, da Locatelli a Gosens: doppio colpo

Così gli occhi della Juventus saranno puntati ancora una volta sul talentuoso laterale dell’Atalanta, Robin Gosens, autore di un’altra stagione da urlo come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport. Il giocatore tedesco ha messo a segno 12 gol complessivamente con otto assist vincenti ai propri compagni: un giocatore totale capace di avere un senso del gol fuori dal comune per un laterale a tutta fascia. Il club bergamasco lo lascerebbe partire soltanto in caso di offerta importante intorno ai 35-40 milioni di euro.

Idea suggestiva, come riportato dall’edizione di Tuttosport, anche per quella che porta al centrocampista italiano del Sassuolo, Manuel Locatelli, ormai pronto al grande salto. Questa sera la finale di Coppa Italia si giocherà proprio a Reggio Emilia e così i dirigenti bianconeri potrebbero incontrare quelli del club emiliano. Anche la sua valutazione si aggira intorno ai 45 milioni di euro. Un doppio colpo possibile con cessioni eccellenti per finanziare anche il prossimo mercato. Inoltre, sarà fondamentale l’accesso alla prossima Champions.

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per arrivare a giocatori di assoluto valore in vista della prossima stagione.