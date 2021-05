Il Milan pronto a cogliere le occasioni dal calciomercato: priorità all’attaccante che potrebbe arrivare dalla Premier se il Chelsea strappa Robert Lewandowski al Bayern

La stagione volge al termine, ma per le società di calcio è già tempo di pianificare il mercato. Tanta incertezza in casa Milan, con il club non ancora certo della partecipazione alla prossima Champions League. Senza dubbio, però, si farà mercato anche se le risorse non abbondano: la dirigenza rossonera è pronta a cogliere ogni opportunità e l’ultima suggestione – per l’attacco – arriva dalla Premier League. A smuovere il tutto potrebbe essere lo sbarco in Inghilterra di Robert Lewandowski.

Calciomercato, il Chelsea pensa al colpo Lewandowski

L’attaccante polacco – classe 1988 – è sempre stato attirato dal calcio inglese e oltremanica c’è una squadra abituata a fare mercato in Germania. Stiamo parlando del Chelsea che, dopo aver acquistato dalla Bundesliga i cartellini di Timo Werner e Kai Havertz, potrebbe tentare il tutto per tutto per Lewandowski. Il bomber del Bayern Monaco ha un contratto sino al 2023, ma – secondo quanto riferisce fichajes.net – ci sarebbe stato un primo approccio dei Blues non ancora trasformato in offerta vera e propria.

L’operazione è piuttosto onerosa visto che il Bayern chiede almeno 60 milioni per il cartellino di Lewandowski che percepisce uno stipendio di circa 11 milioni l’anno netti. L’investimento richiederebbe sicuramente la necessità di vendere un giocatore e gli indizi portano a Tammy Abraham. Classe 1997, il giovane si è messo in mostra segnando 6 gol in 22 presenze in Premier, ma l’arrivo del polacco ne limiterebbe ulteriormente l’impiego.

Calciomercato Milan, attaccante dalla Premier

L’attaccante inglese ha diversi stimatori, compreso il Milan, che potrebbe approfittare della volontà del Chelsea di puntare su Lewandowski per strappare Abraham a cifre più convenienti. Il valore del suo cartellino – ha un contratto sino al 2023 – è di 40 milioni e percepisce uno stipendio di circa 3,5 milioni a stagione.

Il Milan, con Abraham, si aggiudicherebbe un attaccante giovane da affiancare a Ibrahimovic, ma al contempo già abituato ai grandi palcoscenici. Giocatore fisico, ma veloce, l’inglese piace alla dirigenza rossonera. Un affare al momento solo ipotetico, ma nelle prossime settimane potrebbe essere una pista concreta. Punto di partenza l’arrivo al Chelsea di Robert Lewandowski.