Calciomercato Milan, colpo Henderson | Lo 'zampino' di Mourinho

Il Milan potrebbe mettere le mani su un nuovo portiere: uno dei candidati è Dean Henderson. Tutti i dettagli

La Roma ha ingaggiato Mourinho per la prossima stagione, che dovrà necessariamente essere accontentato sul mercato. Uno dei ruoli in cui i giallorossi sono andati più in difficoltà questa stagione è quello del portiere. Mirante e Pau Lopez danno poche garanzie al tecnico portoghese. E i Friedkin hanno messo nel mirino diversi profili che alzerebbero il livello qualitativo della squadra. Uno di questi è Maignan, ora al Lille e nel mirino del Milan. Porte girevoli, coi rossoneri che devono capire che fine farà Donnarumma: potrebbe non rinnovare e dunque Paolo Maldini deve per forza di cose cautelarsi con altri profili.

Milan, interesse per Henderson

Uno di questi profili valutati da Maldini è Dean Henderson, portiere del Manchester United desideroso di andar via vista la concorrenza di David De Gea. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sports UK‘, il portiere inglese andrà via la prossima estate e tanti club si sono fatti avanti. Il Milan, per esempio, ma anche il Tottenham e il Borussia Dortmund. E considerando la concorrenza della Roma per Maignan, i rossoneri potrebbero piazzare l’offensiva.