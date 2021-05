Gattuso si prepara a dire addio al Napoli in vista della prossima stagione: Juventus pista calda, retroscena clamoroso su Insigne

Vittoria importantissima per il Napoli contro la Fiorentina. Gli azzurri erano stati momentaneamente superati dalla Juventus dopo il successo contro l’Inter, ma gli uomini di Gattuso hanno dimostrato una grande forza all’Artemio Franchi di Firenze, chiudendo il punteggio sul risultato di 0-2. Una partita, inoltre, che presentava un rilevante intreccio anche in ambito di calciomercato. Il tecnico dei partenopei, a meno di sorprese, saluterà a breve il club del patron De Laurentiis. L’ottima seconda parte di stagione non dovrebbe bastare a risanare i rapporti tra l’ex Milan e lo stesso presidente romano, che si sta guardando attorno da tempo alla ricerca di un sostituto idoneo. Per Gennaro Gattuso è presente il forte interessamento della Fiorentina – che ha già avviato i contatti nelle scorse settimane in sede di calciomercato – e negli ultimi giorni pare sia spuntata anche la Juventus, con l’ambiente bianconero che sta vivendo attimi dii incertezza riguardo al futuro di Pirlo e non solo. Nel frattempo, arriva un clamoroso retroscena anche a proposito del futuro di Insigne. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, Gattuso ci prova con Insigne: retroscena clamoroso

Il destino di Gattuso appare, quindi, segnato. Il tecnico, dal canto suo, sta raccogliendo risultati importanti con gli azzurri e ha instaurato un forte legame con i giocatori a disposizione. In particolare, è noto a tutti il rapporto speciale creatosi con Lorenzo Insigne. Il capitano dei campani ha disputato la sua miglior stagione quest’anno ed è a una sola marcatura dal raggiungere – per la prima volta nella sua carriera – i 20 gol in campionato. Il suo contratto, però, è in scadenza a giugno 2022 e, per ora, l’accordo per il rinnovo non è arrivato.

Persistono le preoccupazioni riguardo a un possibile addio e, a tal proposito, spunta un clamoroso retroscena: “Che fai Lorè, mi seguiresti se per caso alla fine non dovessi trovare un accordo con il Napoli?“. Queste parole, stando a quanto si apprende dal ‘Corriere dello Sport’, le avrebbe pronunciate lo stesso Gattuso, invitando Insigne a seguirlo in caso di abbandono della nave.

La squadra in pole per il 43enne, al momento, è la Fiorentina. La Juventus, però, resta un’altra pista calda – con Pirlo che molto probabilmente lascerà a prescindere dal finale di stagione – ma ovviamente sarebbe molto complicato assistere anche ad un trasferimento di Insigne, soprattutto, in questo caso. Situazione da monitorare, clamoroso restroscena sul fronte Gattuso-Insigne e la Juventus osserva.