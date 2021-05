Manca solo l’annuncio per l’approdo di Roberto De Zerbi allo Shakhtar Donetsk, che sarebbe interessato anche ad alcuni pupilli del tecnico bresciano

Forte di un accordo biennale raggiunto la scorsa settimana come anticipato dai colleghi di ‘calciomercato.it‘, lo Shakhtar Donetsk è pronto ad annunciare Roberto De Zerbi a fine campionato. Al netto di clamorosi colpi di scena, l’approdo in Ucraina del tecnico bresciano sembra ormai scontato e già da giorni si parla di interessamenti del club arancionero per giocatori di sua conoscenza. Nelle ultime ore, ad esempio, si è parlato di un interessamento concreto per Stefano Sensi dell’Inter. Con la maglia del Sassuolo, il centrocampista 25enne ha collezionato 30 presenze, 2 gol e 4 assist con l’allenatore 41enne. Il calciatore piace parecchio al suo antico mentore, ma ad oggi non esiste ancora una trattativa ufficiale, secondo le informazioni in possesso di Calciomercatonews.com.

Calciomercato, le ultime su Sensi e Marlon allo Shakhtar

La dirigenza ucraina al momento non ritiene prioritario un investimento per il centrocampista nerazzurro, pur considerandolo un elemento molto interessante. Restando in Serie A, trova invece conferme l’interessamento per Marlon. Il difensore del Sassuolo è in scadenza nel 2023 e la scora estate è stato già ad un passo dal trasferimento. Il suo approdo al Fulham per circa 15 milioni di euro saltò solamente in seguito alle visite mediche non superate.

Daniele Trecca