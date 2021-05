Juventus, l'ex Khedira si ritira | L'annuncio UFFICIALE

Un annuncio decisamente importante riguardante un ex calciatore della Juventus è appena arrivato direttamente dalla Germania. Si ritira dal calcio giocato: le ultime novità

Sami Khedira ha rappresentato un elemento molto importante per la Juventus nelle scorse stagioni. I suoi inserimenti e la sua esperienza a centrocampo sono risultati essenziali con Massimiliano Allegri in panchina per raggiungere grandi successi con il club torinese. Sia con la maglia della Juventus, sia in precedenza con il Real Madrid, infatti, aveva dimostrato di abbinare grande intelligenza e tempismo negli inserimenti a qualità in fase difensiva e nella gestione del pallone.

Ora, però, dopo alcune stagioni travagliate e lontane dal campo, è arrivato un nuovo annuncio sul suo futuro. Come riporta l’Hertha Berlino, infatti, il tedesco si ritirerà dal calcio giocato al termine della stagione. Il calciatore, dopo essere stato relegato ai margini della rosa della Juventus, è passato ai tedeschi, dove ha totalizzato 8 presenze e con 2 assist a referto, ma in poche occasioni ha giocato dal primo minuto. Ora l’addio al calcio giocato, comunicato attraverso un post sui social: “Una leggenda del gioco si sta ritirando. Anche se non sei stato con noi a lungo, grazie di tutto, Khedira”. Un annuncio che inevitabilmente attira l’attenzione in Bundesliga, ma anche nel calcio italiano, alla luce delle buone prestazioni con la maglia della Juventus.

Poco dopo anche il calciatore ha comunicato e confermato il suo ritiro, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il tedesco ha scritto in didascalia: “E’ tempo di salutarsi. Non è mai facile prendere decisioni che cambiano la vita, ma a volte bisogna farlo. Sabato giocherò l’ultima partita della mia carriera!“. Dopo l’annuncio, analizza alcuni passaggi della sua carriera: “È stato un onore per me giocare per alcuni dei più grandi club, vincere titoli straordinari e far parte della Coppa del Mondo nel 2014! Grazie a tutti i tifosi, tifosi, compagni di squadra, allenatori e ovviamente la mia famiglia e gli amici. Ci rivedremo!”.