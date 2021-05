Paul Pogba è da tempo uno dei sogni di mercato della Juventus: arriva l’annuncio a sorpresa del fratello che può aprire ad un clamoroso scambio con il big

Uno dei nomi che scalderà certamente i prossimi mesi di calciomercato sarà, sicuramente, quello di Paul Pogba. Il campione francese è in scadenza nel 2022 con il Manchester United e, salvo sorprese, non rinnoverà l’accordo con ‘Red Devils’. Il ritorno del 28enne transalpino nella Torino bianconera ha solleticato i pensieri della dirigenza della Juventus ormai da anni, sin dalla sua cessione proprio in Premier nell’agosto 2016. Adesso però Pogba, però, potrebbero definitivamente allontanarsi le chance di tornare a vestire la maglia della ‘Vecchia Signora’. Il fratello del centrocampista dello United, Mathias Pogba, in un’intervista a ‘El Chiringuito’ si è sbilanciato su quella che potrebbe essere la prossima squadra del forte centrocampista classe 1993. “Desidero che mio fratello Paul firmi con il Barcellona”. Parole che gelano la Juventus, e non solo (anche il Real di Zidane valuta da tempo il profilo di Pogba) con una clamorosa trattativa di scambio che befferebbe, doppiamente, il club torinese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, intreccio con l’Atalanta | Un talento sul piatto!

LEGGI ANCHE >>>Juventus-Atalanta 2-1: Chiesa regala la Coppa Italia a Pirlo

Calciomercato Juventus, scambio per Pogba: cifre e dettagli

L’apertura del fratello Pogba ad un approdo in Catalogna potrebbe dunque portare all’accelerata per uno scambio che rischia di sorprendere doppiamente la Juventus. Nelle idee del Barcellona la possibilità di inserire il cartellino di Ousmane Dembele (cercato con insistenza proprio dal club bianconero).

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’esterno è valutato 35 milioni e sarebbe accompagnato da un conguaglio economico, per ‘raggiungere’ i 50 milioni che lo United richiede per Pogba. Situazione in divenire, con il possibile doppio ko per la società torinese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, svolta Allegri | Accelerata a sorpresa!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto al trequartista | I dettagli

In questa stagione con il Manchester United, Pogba ha segnato 6 gol, con 9 assist in 41 presenze complessive (2746′ in campo).