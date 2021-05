La Juventus cerca il nuovo secondo portiere per sostituire Gigi Buffon: ecco chi è il favorito

Quella di ieri è stata probabilmente l’ultima partita di Gigi Buffon con la maglia della Juventus. Il portiere campione del mondo ha annunciato il suo addio alla Juve a fine stagione e adesso la società è in cerca di un nuovo portiere che possa giocarsela con Sczcesny. Ovviamente nel mirino c’è sempre Gianluigi Donnarumma che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con il Milan.

Calciomercato Juventus, Romero è il primo obiettivo per il dopo Buffon

Dall’Inghilterra, però, arrivano indiscrezioni sull’interesse della Juventus per un altro portiere nella scuderia di Mino Raiola, Sergio Romero, attuale secondo portiere del Manchester United e in scadenza di contratto a giugno. L’argentino avrebbe espresso la volontà di lasciare i Red Devils dopo una stagione senza nemmeno un minuto disputato. Fabio Paratici lavora per chiudere l’affare e garantirsi un secondo portiere di grande esperienza.

I costi del cartellino sarebbero bassi e visto il contratto in scadenza non ci sarebbe esborso economico per il cartellino. Gli ottimi rapporti della società bianconera con Mino Raiola potrebbero fare la differenza per chiudere agevolmente l’operazione nel più breve tempo possibile. Romero potrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza nel 2014 alla Sampdoria e l’assist potrebbe arrivare dalla Stellai group, lo stesso di Sczcesny. L’ alternativa in Serie A è Mattia Perin che potrebbe tornare alla Continassa dopo il prestito al Genoa.