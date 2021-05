Calciomercato Juventus, beffa dall'Inter | Addio Giroud e non solo

La Juventus potrebbe essere beffata dall’Inter, che metterebbe a segno un doppio colpo: tra questi, c’è Giroud

L’Inter è alla ricerca di nuovi rinforzi per la prossima stagione. Suning sta vivendo dei problemi economici e Marotta è al lavoro per piazzare i prossimi colpi, possibilmente a basso costo. Servirà sfruttare le occasioni che presenterà il mercato. Non sono molteplici, ma nemmeno poche. Si parla di giocatori forti che nelle loro squadre non riescono a esser titolari e ad avere continuità, come per esempio Olivier Giroud ed Emerson Palmieri. Due calciatori che sono nel mirino dell’Inter da più di una sessione di mercato. Ma non solo, anche la Juventus vorrebbe mettere le mani sui due giocatori del Chelsea.

Inter, doppia beffa per la Juventus

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, l’Inter ha messo seriamente gli occhi su Olivier Giroud ed Emerson Palmieri, tanto che i due potrebbero essere i prossimi acquisti per Antonio Conte. Entrambi sarebbero le richieste del tecnico nerazzurro. Una vera e propria beffa per la Juventus, da tempo interessata e intenzionata a rinforzare la rosa dopo la pessima stagione, nonostante sia arrivata la vittoria in Coppa Italia. Inter-Juventus sarà anche la prossima Supercoppa italiana e con la maglia nerazzurra potrebbero scendere in campo Giroud ed Emerson.