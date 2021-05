Esulta l’Inter per l’ufficialità del prestito da parte di Oaktree: arrivano 275 milioni che portano nuovo ossigeno alla società nerazzurra

In questi mesi la situazione economica dell’Inter ha preoccupato e non poco i tifosi e la società nerazzurra. Ma in queste ore arriva nuovo ossigeno che fa rifiatare le casse interiste. Infatti in queste ore viene ufficializzato il prestito a favore dell’Inter da parte di Oaktree. L’ammontare del finanziamento è di 275 milioni di euro, attraverso Great Horizon.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, apre al trasferimento | “Parlo spesso con Lautaro Martinez”

Attraverso una nota Ansa l’Inter comunica: “A seguito del processo di due diligence e con una visione comune a lungo termine del progetto, viene finalizzata oggi l’operazione di finanziamento a livello di azionariato con fondi gestiti da Oaktree Capital Management. Con questo finanziamento, l’azionista continuerà a sostenere FC Internazionale Milano, con l’obiettivo di superare le difficoltà e le opportunità perse durante il periodo di Covid”. Dunque un investimento fondamentale per il futuro della società che fa tirare un sospiro di sollievo anche in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.