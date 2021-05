L’addio di Mbappe dal PSG potrebbe spingere i francesi a rinforzarsi in Serie A: possibile colpo dall’Inter

L’Inter dimenticherà difficilmente questa stagione, che ha riportato un trofeo ai nerazzurri dopo dieci anni dall’ultima volta. La compagine allenata da Antonio Conte è riuscita a fermare il dominio in Italia della Juventus, che aveva conquistato la Serie A per nove anni consecutivi e si è fermata proprio in queste settimane.

I nerazzurri hanno vissuto anni bui e ora sono ormai tornati competitivi in Italia e vorrebbero continuare il percorso di crescita. Fondamentali in questa cavalcata Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, che si completano a vicenda e hanno formato una grande coppia di attacco.

Calciomercato Inter, il PSG si fionda su Lautaro Martinez: può rimpiazzare Mbappe

L’attaccante argentino ha realizzato ben diciotto reti nelle 47 gare disputate ed è stato sicuramente un protagonista assoluto in avanti, autore di gol decisivi. Nella scorsa estate è stato seguito dal Barcellona in maniera insistente mentre adesso le pretendenti sembrerebbero altre.

Sulle sue tracce infatti sembrerebbe esserci il Paris Saint-Germain, che avrebbe già pronta una mossa per arrivare all’argentino. I francesi potrebbero mettere sul piatto Leandro Paredes, che è valutato 40 milioni di euro, più l’aggiunta di altri 40 milioni per compensare.

L’offerta potrebbe diventare realtà soprattutto in caso di addio di Mbappe, che è seguito dal Real Madrid e potrebbe tentare l’assalto nelle prossime settimane.